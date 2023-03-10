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От пользователя @kochegar

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Санкт-Петербург → Другое Я душнила, но если у тебя открыта форточка, то проблем не будет

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое Променад по центру

Санкт-Петербург → Другое Смотреть трукрайм, кататься на концерты, крысюкать на кухне за чаем👀

Санкт-Петербург → Другое Людей в беседу

Санкт-Петербург → Другое Пересечься потусить на ВК фесте

Санкт-Петербург → Другое Го посмотрим нхл в три часа ночи и помурчим в дискордике?

Санкт-Петербург → Другое Давайте делиться интересными ютуб каналами и музыкой 🎵

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