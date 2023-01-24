сходить на мероприятие

От пользователя @Ivannn_qi

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Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар🍻

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о саморазвитии))) Пообщаться одним словом

Санкт-Петербург → Другое Найти того с кем можно душевно поговорить, покидать мемы ))

Санкт-Петербург → Другое Все и обо всем

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое Может пофоткаем друг друга ???

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

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