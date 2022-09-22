Санкт-Петербург
Замутим уличный фотосет. (Я-фотограф, ты- модель)
прогуляться, перекусить
В любом районе. В любом стиле.
В любом районе. В любом стиле.
Творческий подход приветствуется ;)
От пользователя @prize
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