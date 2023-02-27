Санкт-Петербург
Забухать в Питере. С крышами, мать его вечным огнем. В Питере.

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собрать компанию

Тупо наебениться. В слюни!! Чтоб в газете написали про наш шабаш)))

От пользователя @Dromidont

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