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От пользователя @Shalfeehka

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по этому прекрасному городу. Познакомиться с новыми людьми.

Санкт-Петербург → Другое Прогуляемся по городу, сходим на выставку/ в бар)

Санкт-Петербург → Другое Наготовим шашлыков у меня на участке)

Санкт-Петербург → Другое Для общения, обсудить любую проблему

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое Поиграть на гитаре, попеть

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