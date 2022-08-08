Санкт-Петербург
Я здесь первый раз)
прогуляться, перекусить
Хочу обрести новые знакомства, открывать что то новое.Интересны поездки, настолки,пространства.Исключено :алко и все вытекающие.
От пользователя @Zloy
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