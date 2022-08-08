Хочу обрести новые знакомства, открывать что то новое.Интересны поездки, настолки,пространства.Исключено :алко и все вытекающие.

От пользователя @Zloy

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Санкт-Петербург → Другое Ищу подругу, чтобы гулять летом по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Зарядиться от общения с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Погулять, может быть куда-нибудь сходить, посплетничать, повеселиться

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