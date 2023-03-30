Санкт-Петербург
Я тоже хочу подружиться :)

фото пользователя Alvin
прогуляться, перекусить

От пользователя @Alvin

4 участника
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Pollinnas
Санкт-Петербург → Другое

Пошли на Stereoleto?

маленькое фото пользователя SofMtnz
Санкт-Петербург → Другое

Провести время

маленькое фото пользователя Nikoletta
Санкт-Петербург → Другое

Вечеринка 8 марта🥂

маленькое фото пользователя Alenalaz
Санкт-Петербург → Другое

Буду рада новым знакомствам! 🙂

маленькое фото пользователя Ekaterina_Kot
Санкт-Петербург → Другое

Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

маленькое фото пользователя 3018mila
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться по парку

маленькое фото пользователя Kotovna
Санкт-Петербург → Другое

Наготовим шашлыков у меня на участке)

маленькое фото пользователя Velo_bro
Санкт-Петербург → Другое

Велопокатушки

маленькое фото пользователя PivAss
Санкт-Петербург → Другое

Бар/1703 ждём всех

маленькое фото пользователя Rabbit
Санкт-Петербург → Другое

Посмотреть кино в обнимку

маленькое фото пользователя Sergseducer
Санкт-Петербург → Другое

Покататься.

маленькое фото пользователя Mariya11
Санкт-Петербург → Другое

Прогуляться и выпить кофе.

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!