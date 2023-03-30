прогуляться, перекусить

От пользователя @Alvin

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Санкт-Петербург → Другое Прогуляться и выпить кофе.

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Бар/1703 ждём всех

Санкт-Петербург → Другое Наготовим шашлыков у меня на участке)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Пойдём сегодня в кино на мушкетеров?

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым знакомствам! 🙂

Санкт-Петербург → Другое Провести время

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