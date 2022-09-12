прогуляться, перекусить

От пользователя @Anatolij

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Санкт-Петербург → Другое Пройтись по лесу

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Сходить в музей академии Штиглица

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино под открытым небом

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое общаться и дружить

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, пообщаться)

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

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