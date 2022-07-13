прогуляться, перекусить

От пользователя @Svet

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Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Совместный отдых и знакомства

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу примерно моего возраста для совместных прогулок

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