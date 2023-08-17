я не мэстный, помоги мне🥲

привет! приехала сюда вчера, и совсем не с кем провести время/прогуляться в Питере. За любой актив,что предложишь) девушки,парни - кто может составить мне компанию на ближайшие дни?

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