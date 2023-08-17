⬅️ Посмотреть ещё события в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
я не мэстный, помоги мне🥲

фото пользователя AnyaVishneva
прогуляться, перекусить

привет! приехала сюда вчера, и совсем не с кем провести время/прогуляться в Питере. За любой актив,что предложишь)
девушки,парни - кто может составить мне компанию на ближайшие дни?

Посмотреть профиль @AnyaVishneva
маленькое фото пользователя Tomass
маленькое фото пользователя unltd3088
маленькое фото пользователя unnecessarygod
маленькое фото пользователя marishh
маленькое фото пользователя Sergey18.07
маленькое фото пользователя callmekirich
маленькое фото пользователя Semyon_v
маленькое фото пользователя Anetta
маленькое фото пользователя Kakoyto_nikneym
маленькое фото пользователя Kseniia
маленькое фото пользователя nrustr
маленькое фото пользователя Legal
маленькое фото пользователя Antosha_spb
маленькое фото пользователя K_Real
маленькое фото пользователя Aleksandra23
маленькое фото пользователя Nako
маленькое фото пользователя Polechka
17 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Lerik

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Откликнулось 14 участников

маленькое фото пользователя Polechka

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сходить в кальянную 🙂

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Lisichka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Срочно напиться и веселиться!

Откликнулось 6 участников

маленькое фото пользователя AlbinaDze

Санкт-Петербург → пообщаться

Хочу найти хороших людей, чтобы классно проводить время вместе:)

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Mari88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя Viktor0001

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Откликнулись 3 участника

маленькое фото пользователя nikapusta

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

прогуляться по паркам послезавтра

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Pupok6969

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Хочется пообщаться не только со своим ребёнком и мужем 😀

Откликнулось 15 участников

маленькое фото пользователя anastasia2606

Санкт-Петербург → пообщаться

Ищу приятных в общении людей)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Ksysha97

Санкт-Петербург → пообщаться

Познакомиться с новыми людьми и если повезёт найти друзей.

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Cicilinalina

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

"Для тех, кто не вывозит"

Откликнулось 10 участников

маленькое фото пользователя Karabas

Санкт-Петербург → собрать компанию

Совместный отдых и знакомства

Откликнулось 8 участников

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!