пообщаться

От пользователя @Olga_P

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Санкт-Петербург → Другое Попить кофейку,погулять поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Погуляю с вами в вашем районе. Пообщаемся и дальше глянем шо и как…

Санкт-Петербург → Другое С пришедшей весной гулять на Коменде

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по гроду

Санкт-Петербург → Другое Может погуляем в Таврическом саду или по набережной 😜🍑

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое Хочу познакомится с новыми людьми

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по центру

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