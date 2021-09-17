Санкт-Петербург
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.

фото пользователя Nastya8931
прогуляться, перекусить

Сходить в какое-нибудь особенное кафе и ресторан,и там узнать друг друга получше.

От пользователя @Nastya8931

7 участников
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