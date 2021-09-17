Сходить в какое-нибудь особенное кафе и ресторан,и там узнать друг друга получше.

От пользователя @Nastya8931

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Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

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