Санкт-Петербург
Я хотела бы встретиться с людьми,чтобы познакомиться с ними поближе.
прогуляться, перекусить
Сходить в какое-нибудь особенное кафе и ресторан,и там узнать друг друга получше.
От пользователя @Nastya8931
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