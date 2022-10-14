Санкт-Петербург
Я хочу завести новые знакомства

фото пользователя AlexandraTZ
прогуляться, перекусить

Хочется познакомиться с новыми людьми,
Гулять, засиживаться в настолках и просто проводить совместное время

От пользователя @AlexandraTZ

10 участников
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