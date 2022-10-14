Санкт-Петербург
Я хочу завести новые знакомства
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Хочется познакомиться с новыми людьми,
Хочется познакомиться с новыми людьми,
Гулять, засиживаться в настолках и просто проводить совместное время
От пользователя @AlexandraTZ
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