прогуляться, перекусить

От пользователя @zsz000

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Санкт-Петербург → Другое Прогулки и интересное времяпровождение

Санкт-Петербург → Другое Ребята без родителей, как вы справляетесь с одиночеством?

Санкт-Петербург → Другое Давай будем идти, пить кофе и курить.

Санкт-Петербург → Другое Погулять с собаками, попивая кофеек 🐕

Санкт-Петербург → Другое Гулять, обсуждать, пить айс латте. Хочу больше подруг:)

Санкт-Петербург → Другое Есть ли дружба между М и Ж?)

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

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