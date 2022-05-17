прогуляться, перекусить

От пользователя @Oskcar

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Рязань → Другое Общение на разные темы

Санкт-Петербург → Другое Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Можно и в баре посидеть

Санкт-Петербург → Другое Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

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