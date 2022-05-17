Санкт-Петербург
Я хочу познакомиться и интересными людьми погулять по городу

фото пользователя Oskcar
прогуляться, перекусить

От пользователя @Oskcar

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Vikulya8
Санкт-Петербург → Другое

Завести друзей

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Съездить в Комарово на эко- тропу

маленькое фото пользователя Vall888
Санкт-Петербург → Другое

Сходил бы днём прогуляться)

маленькое фото пользователя nosik13
Санкт-Петербург → Другое

поиграть в настолки

маленькое фото пользователя Whovianin
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

маленькое фото пользователя Sanchez
Санкт-Петербург → Другое

Пошли гулять на Крестовский в эту пятницу, пообщаемся компанией)

маленькое фото пользователя Ptiza
Санкт-Петербург → Другое

Можно и в баре посидеть

маленькое фото пользователя Nadya93
Санкт-Петербург → Другое

Погулять)))))))

маленькое фото пользователя LadyCat
Санкт-Петербург → Другое

сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

маленькое фото пользователя Hellenskin
Санкт-Петербург → Другое

Хочу найти собеседников, сообщников, друзей! 🥸

маленькое фото пользователя Darya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на экскурсию в Мраморный дворец

маленькое фото пользователя ElCh
Рязань → Другое

Общение на разные темы

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!