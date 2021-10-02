прогуляться, перекусить

От пользователя @Irina26art

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Сходить на выставку, обойти центр и вкусно покушать!)

Санкт-Петербург → Другое Жизнь и отдых

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое покататься на велосипедах

Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое Вечером выпить, поболтать в баре

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое ежедневные 15000 шагов о бизнесе и искусстве

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