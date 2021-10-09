прогуляться, перекусить

От пользователя @Helene_989

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Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Кому не спится по ночам

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))

Санкт-Петербург → Другое Пойти в бар

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с кем-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

Санкт-Петербург → Другое Кто пойдёт гулять со мной по Василевскому острову?

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