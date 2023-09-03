Хочу гулять по СПб, пройти все красивые закаулочки,сходить куда-нибудь с кофем,а иногда можно и с винишком.Люблю любой движ.

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Ищу подругу, соулмейта с кем можно будет прекрасно провести время😊

провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

Хотелось бы найти подругу для совместного времяпровождения.

Ищу подругу, я за прогулки и уютное общение

Тиндер закрыли, где теперь искать новых людей для общения?

Сходить в бар ,ресторан или погулять где-нибудь))

Хочу общаться обо всем с открытыми людьми :)

Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

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