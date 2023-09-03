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Санкт-Петербург — Я хочу найти подругу, с которой можно будет общаться и гулять

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прогуляться, перекусить

Хочу гулять по СПб, пройти все красивые закаулочки,сходить куда-нибудь с кофем,а иногда можно и с винишком.Люблю любой движ.

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