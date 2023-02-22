прогуляться, перекусить

От пользователя @Alexandraku

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

Санкт-Петербург → Другое Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Прогулка по ЦПКиО после работы

Санкт-Петербург → Другое Давайте делиться интересными ютуб каналами и музыкой 🎵

Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Собраться где нибудь в парке

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

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