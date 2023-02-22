Санкт-Петербург
Я хочу гулять и общаться
прогуляться, перекусить
От пользователя @Alexandraku
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
Идём гулять по Центральному району
Санкт-Петербург → Другое
Собраться где нибудь в парке
Санкт-Петербург → Другое
Хочу прогуляться по парку
Санкт-Петербург → Другое
Вечером в кб
Санкт-Петербург → Другое
Давайте делиться интересными ютуб каналами и музыкой 🎵
Санкт-Петербург → Другое
Прогулка по ЦПКиО после работы
Санкт-Петербург → Другое
Хочу погулять по парку пообщаться ☺️
Санкт-Петербург → Другое
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)
Санкт-Петербург → Другое
Пора встречать рассвет, далее больше спорта , потом провожать закат🥁
Санкт-Петербург → Другое
сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
Санкт-Петербург → Другое
Обсудить фильмы телекомпании Sreda (Триггер, Алиби, Фандорин….)
Санкт-Петербург → Другое
Погулять по непарадному центру Петербурга
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!