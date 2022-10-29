Очень хочу познакомиться с живыми весёлыми людьми, пообщаться, встретиться. Максимально открытые и развивающиеся люди

От пользователя @Isabella

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Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время познакомиться пообщаться

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Хочется найти друга, чтобы болтать о чем угодно и делиться мемасиками😊

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Твоя будущая классная подружка🌸

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу/покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт чиж и ко.

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