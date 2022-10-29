Санкт-Петербург
Я хочу быть счастливой

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прогуляться, перекусить

Очень хочу познакомиться с живыми весёлыми людьми, пообщаться, встретиться. Максимально открытые и развивающиеся люди

От пользователя @Isabella

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