Санкт-Петербург
Я хочу быть счастливой
прогуляться, перекусить
Очень хочу познакомиться с живыми весёлыми людьми, пообщаться, встретиться. Максимально открытые и развивающиеся люди
От пользователя @Isabella
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