пообщаться

От пользователя @nolly

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Первый день тут , есть живые люди рядом ?

Санкт-Петербург → Другое Соберемся на шашлыки?)

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое Съездить в Комарово на эко- тропу

Санкт-Петербург → Другое Погулять вечером по Питеру

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Пообедать с интересными людьми, найти родственную душу 🥰

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово прогуляться по красивым местам Питера, не везде была)

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!