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Санкт-Петербург
Weekend chill out

фото пользователя Vladislava
прогуляться, перекусить

Предлагаю совместно выбрать интересное место (желательно не центр), чтобы сходить и отдохнуть после трудовой недели

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