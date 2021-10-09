От пользователя @An_na

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Санкт-Петербург → Другое Друзья, где вы?..

Санкт-Петербург → Другое Хочу найти подругу для дальнейших встреч и общения)

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по летнему городу

Санкт-Петербург → Другое Поболтать про аниме, сериалы (да про всё на самом деле)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Группы Три дня дождя

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Срочно напиться и веселиться!

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