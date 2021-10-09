Санкт-Петербург
Выпить вкусный кофе
прогуляться, перекусить
Прогуляться в парке
От пользователя @An_na
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