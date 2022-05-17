Санкт-Петербург
Выпить винца или пивка ) 😁
прогуляться, перекусить
От пользователя @
Открыть в приложении
Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty
Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург
Санкт-Петербург → Другое
В Выборг на выходные
Санкт-Петербург → Другое
Попить кофейку,погулять поговорить о жизни
Санкт-Петербург → Другое
Повалять дурака
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться,перекусить
Санкт-Петербург → Другое
пойти в сауну прямо сейчас со знакомыми, все прилично
Санкт-Петербург → Другое
Может пофоткаем друг друга ???
Санкт-Петербург → Другое
Прогуляться, посидеть в кафе, сходить на тусовку ))
Санкт-Петербург → Другое
Найти человека, с которым мне будет легко и интересно :)
Санкт-Петербург → Другое
Хочу поболтать с теми, кому интересна 🇦🇷😃 Кто тоже любит эту страну?)
Санкт-Петербург → Другое
Заголовок : пук 🌚🌝
Санкт-Петербург → Другое
поиграть в настолки
Санкт-Петербург → Другое
Начал новую жизнь, а для нее нужны новые знакомства!
Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?
Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.
Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.
Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить
В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.
Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!