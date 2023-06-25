прогуляться, перекусить

От пользователя @PivAss

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Санкт-Петербург → Другое Покататься по ночному городу под музыку)

Санкт-Петербург → Другое Какая у тебя мечта, материальная и нематериальная?

Санкт-Петербург → Другое Об истории, искусстве, музыке, кино и цвете штор в ванной✨

Санкт-Петербург → Другое Я хочу общаться, прогуляться

Санкт-Петербург → Другое Покататься на машине вечером ночной Питер

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

Санкт-Петербург → Другое Нужны женская компания, чтобы разбавить коллектив парней

Санкт-Петербург → Другое буду рада всем)

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

Санкт-Петербург → Другое Посмотреть кино в обнимку

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

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