Санкт-Петербург
Выпить в компании незнакомых людей и орать КиШа?
прогуляться, перекусить
От пользователя @PivAss
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