Санкт-Петербург
Выпить в компании незнакомых людей и орать КиШа?

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прогуляться, перекусить

От пользователя @PivAss

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