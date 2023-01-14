прогуляться, перекусить

От пользователя @Baccerman

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Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала ,хочу погулять

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру, попить кофе

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