Санкт-Петербург
Выпить в баре

фото пользователя Baccerman
прогуляться, перекусить

От пользователя @Baccerman

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