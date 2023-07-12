Санкт-Петербург
Выпить очень много

фото пользователя Spaghetti
прогуляться, перекусить

От пользователя @Spaghetti

Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Victoria_S
Санкт-Петербург → Другое

Какие у вас минусы?

маленькое фото пользователя Karabas
Санкт-Петербург → Другое

Пошлите на шашлыки ?

маленькое фото пользователя Vita9
Санкт-Петербург → Другое

Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

маленькое фото пользователя Anasty
Москва → Другое

Прогуляться сходить в кино или кафе

маленькое фото пользователя wwikk
Санкт-Петербург → Другое

новые знакомства, компания

маленькое фото пользователя DennyKID
Санкт-Петербург → Другое

Просто, онлайно. Остальное по факту

маленькое фото пользователя Myskina
Санкт-Петербург → Другое

Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

маленькое фото пользователя Strw
Санкт-Петербург → Другое

Весело провести время

маленькое фото пользователя Tasya
Санкт-Петербург → Другое

Сходить на концерт Группы Три дня дождя

маленькое фото пользователя Viktor0001
Санкт-Петербург → Другое

сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

маленькое фото пользователя Julia1467
Санкт-Петербург → Другое

Погулять по городу)

маленькое фото пользователя Wwettt
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в тир

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!