прогуляться, перекусить

От пользователя @Spaghetti

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в тир

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое сходить в бильярд(пол и возраст не важен)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Группы Три дня дождя

Санкт-Петербург → Другое Весело провести время

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое Просто, онлайно. Остальное по факту

Москва → Другое Прогуляться сходить в кино или кафе

Санкт-Петербург → Другое Поболтать обо всем, возможно и встретится после)

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Какие у вас минусы?

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