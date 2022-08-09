прогуляться, перекусить

От пользователя @Den81

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Санкт-Петербург → Другое Ищу собеседника и друга)

Санкт-Петербург → Другое Прогулка от Сенной до Техноложки. Сегодня.

Санкт-Петербург → Другое На каток , посидеть где-нибудь

Санкт-Петербург → Другое Посидеть в баре, пообщаться)

Санкт-Петербург → Другое Я хочу завести новые знакомства

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала ,хочу погулять

Санкт-Петербург → Другое Поболтаем обо всем?)

Санкт-Петербург → Другое Сходить на бадминтон 🏸/групповые занятие

Санкт-Петербург → Другое Прогуляться по Питеру

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!