Санкт-Петербург
Выпить кофе или вина.

фото пользователя Den81
прогуляться, перекусить

От пользователя @Den81

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