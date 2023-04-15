Ищем с другом кто составит компанию из прекрасного женского пола

От пользователя @Garson

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Санкт-Петербург → Другое О, что-то новенькое, надо попробовать) Буду не против завести друзей

Санкт-Петербург → Другое Я хочу поиграть в бадминтон😁

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

Санкт-Петербург → Другое Сходить на концерт Группы Три дня дождя

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сходить куда нибудь

Санкт-Петербург → Другое Давай вместе вкусно кушать и гулять 😋

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