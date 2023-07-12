прогуляться, перекусить

От пользователя @Yan_Komlev

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Санкт-Петербург → Другое Лечу на Байкал с 6 по 13. Есть кто тоже летит?

Санкт-Петербург → Другое Было бы здорово с кем-нибудь комфортно пообщаться 🩵

Санкт-Петербург → Другое Просто повыпендриваться🤓

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино на человека-паука

Санкт-Петербург → Другое В поиске компании

Санкт-Петербург → Другое Как прошел ваш день?

Санкт-Петербург → Другое Погулять по Питеру, попить кофе

Санкт-Петербург → Другое Хочу заглянуть в парадные для нового пешего маршрута по городу

Санкт-Петербург → Другое Идём гулять по Центральному району

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