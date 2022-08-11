пообщаться

От пользователя @PaniDoraTi

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Санкт-Петербург → Другое Ищу новых знакомых, поболтать обо всем 🙈

Санкт-Петербург → Другое погулять по вечернему петербургу

Санкт-Петербург → Другое буду рад пообщаться на различные темы, обсудить то, что волнует

Санкт-Петербург → Другое Новые знакомства, общение на разные темы, прогулки в городе и парках

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде

Санкт-Петербург → Другое Погулять, пофотографировать тебя

Санкт-Петербург → Другое Найти подругу для общения и прогулок в Питере

Санкт-Петербург → Другое Знаю, отличный бар с живым пивом

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