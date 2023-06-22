Санкт-Петербург
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прогуляться, перекусить
сходить в интересное место, расслабиться
От пользователя @Viktoria019
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