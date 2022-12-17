прогуляться, перекусить

От пользователя @Sergei15

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Санкт-Петербург → Другое Кто сегодня курить кальян?

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по городу, вкусненько покушать

Санкт-Петербург → Другое Пофотографирую красиво тебя!

Санкт-Петербург → Другое В кино,на концерт

Санкт-Петербург → Другое Покататься на велосипеде по набережной, сыграть в бадминтон.

Санкт-Петербург → Другое Недавно переехала ,хочу погулять

Санкт-Петербург → Другое Покататься на великах

Санкт-Петербург → Другое пойти в сауну прямо сейчас со знакомыми, все прилично

Санкт-Петербург → Другое Поговорить о жизни

Санкт-Петербург → Другое Горные лыжи , найти партнёра по танцам , гулять, болтать.

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