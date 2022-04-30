Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

В Пулковском парке, в начале парка в 17:00/17:15. Хочу и сама высказаться, и послушать позитивные/негативные опыты/жизненные примеры, выводы и интересные истории

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На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

Сегодня день пива, пойдемте же выпьем

Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

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