⬅️ Посмотреть ещё события в городе Санкт-Петербург

Санкт-Петербург
Встреча-обсуждение зрелых межличностных отношений (личные/рабочие)

фото пользователя Vallmig
прогуляться, перекусить

В Пулковском парке, в начале парка в 17:00/17:15.
Хочу и сама высказаться, и послушать позитивные/негативные опыты/жизненные примеры, выводы и интересные истории

Посмотреть профиль @Vallmig
маленькое фото пользователя Victoria13
маленькое фото пользователя Strufion
маленькое фото пользователя N__S
маленькое фото пользователя Rizli
маленькое фото пользователя Bor1s
маленькое фото пользователя Denis_7cm
маленькое фото пользователя Lera03
маленькое фото пользователя Novaartgos
маленькое фото пользователя stasya_goat
маленькое фото пользователя Ksyusha95
маленькое фото пользователя Yous
маленькое фото пользователя Konstantin_VAN
маленькое фото пользователя Darina5688
маленькое фото пользователя Ivan07
маленькое фото пользователя Maxxx03
маленькое фото пользователя William
маленькое фото пользователя Avisfolker
маленькое фото пользователя Viona
18 участников
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя Nastenka

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Для девочек

Откликнулось 9 участников

маленькое фото пользователя Alexander_R

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Долгая прогулка в области

Откликнулись 2 участника

маленькое фото пользователя Sargeroth

Санкт-Петербург → пообщаться

Адекватное общение на различные темы :)

Откликнулось 5 участников

маленькое фото пользователя Olga_P

Санкт-Петербург → пообщаться

Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Откликнулось 12 участников

маленькое фото пользователя Alehandro_Sanche

Санкт-Петербург → собрать компанию

Сегодня день пива, пойдемте же выпьем

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Kote209

Санкт-Петербург → другое

В Камчатку!

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Tien

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

Anyaseyo! 🐙

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя prize

Санкт-Петербург → другое

Творческая фотосессия. Спб

Откликнулись 4 участника

маленькое фото пользователя Daria13

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

На каток , посидеть где-нибудь

Откликнулось 11 участников

маленькое фото пользователя Mari88

Санкт-Петербург → собрать компанию

Хочу Найти единомышленниц)

Откликнулся 21 участник

маленькое фото пользователя katerinacher_098

Санкт-Петербург → прогуляться, перекусить

На выходных можно встретиться, погулять, о месте договоримся ☺️

Откликнулось 18 участников

маленькое фото пользователя Tyki

Санкт-Петербург → другое

Поснимать фото и видео контент 😁

Откликнулись 4 участника

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новая социальная сеть для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди попутчиков в путешествие, погулять, ходить в зал, с кем снимать квартиру, или просто поговорить в чате

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!