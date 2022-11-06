пообщаться

От пользователя @Olya23

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Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое Кто сейчас пойдёт в КБ на просвете?

Санкт-Петербург → Другое Вечером в кб

Санкт-Петербург → Другое Пошлите на шашлыки ?

Санкт-Петербург → Другое Хочу провести эти выходные в хорошей компании

Санкт-Петербург → Другое Кто готов сейчас отправиться на прогулку?

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей

Санкт-Петербург → Другое Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

Санкт-Петербург → Другое сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк

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