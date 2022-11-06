Санкт-Петербург
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От пользователя @Olya23
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сходить в кино или по городу, посидеть в кафешке, аквапарк
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Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей
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I Я действительно не знаю, что сказать о себе, и я здесь из-за друзей
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Кто готов сейчас отправиться на прогулку?
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Хочу провести эти выходные в хорошей компании
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Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть
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