Санкт-Петербург
Все и обо всем
прогуляться, перекусить
Говорить можно долго
От пользователя @Vania_xr
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Хочу сходить в бар/клуб
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не отказалась бы от прогулки
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Так же за прогулки
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найти новые знакомства ,съездить куда-то
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Прогуляться...)
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