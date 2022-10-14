Говорить можно долго

От пользователя @Vania_xr

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Санкт-Петербург → Другое Снять видяху / клип или записать трек

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Так же за прогулки

Санкт-Петербург → Другое не отказалась бы от прогулки

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в бар/клуб

Санкт-Петербург → Другое Адекватное общение на различные темы :)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино/кафе/клуб)

Санкт-Петербург → Другое Питер, а давайте знакомиться. Что у кого интересного происходит?)

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