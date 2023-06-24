Санкт-Петербург
Все что угодно

фото пользователя Adsf
прогуляться, перекусить

Можно в бар, можно в кафе, можно в лаунж, можно в рестик, можно на выставку или в музей, можно по Питеру погулять. Просто пообщаться, повеселиться

От пользователя @Adsf

2 участника
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