Санкт-Петербург
Все что угодно
прогуляться, перекусить
Можно в бар, можно в кафе, можно в лаунж, можно в рестик, можно на выставку или в музей, можно по Питеру погулять. Просто пообщаться, повеселиться
От пользователя @Adsf
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