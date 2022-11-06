прогуляться, перекусить

От пользователя @1ree

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Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар , или какое-либо заведение, пообщаться вечерком

Санкт-Петербург → Другое Классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Поговорить ни о чем и обо всем ,выпить винца

Санкт-Петербург → Другое За любой кипиш)

Санкт-Петербург → Другое Идей много, реализация подкачивает

Санкт-Петербург → Другое Погулять сходить в ресторан

Санкт-Петербург → Другое Буду рада новым друзьям ))

Санкт-Петербург → Другое Хочу классно провести время

Санкт-Петербург → Другое Погулять по городу)

Санкт-Петербург → Другое Сходить в Русский музей

Санкт-Петербург → Другое Найти соседей по острову (Петроградка)

Санкт-Петербург → Другое провести классно время,погулять,выпить,мб постдеть где нибудь

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