Санкт-Петербург
Вместе заниматься спортом и худеть
собрать компанию
Например, ходить вместе в какой-то клуб или студию
От пользователя @Xenna_Bunny
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