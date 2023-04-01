Санкт-Петербург
Вместе заниматься спортом и худеть

фото пользователя Xenna_Bunny
собрать компанию

Например, ходить вместе в какой-то клуб или студию

От пользователя @Xenna_Bunny

1 участник
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