Например, ходить вместе в какой-то клуб или студию

От пользователя @Xenna_Bunny

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Санкт-Петербург → Другое Побродить по городу,перекусить.

Санкт-Петербург → Другое просто хочется поговорить и уже после встретимся

Санкт-Петербург → Другое Лето;) гулять, кушать, разговоры на высокие темы )))

Санкт-Петербург → Другое Я здесь в первый раз . Давайте общаться. Ищу новых друзей

Санкт-Петербург → Другое Предлагаю сходить куда угодно что бы познакомится

Санкт-Петербург → Другое Хочу прогуляться по парку

Санкт-Петербург → Другое Приглашаю на спектакль

Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Посидеть с чайком, пообщаться и поиграть в настолки.

Санкт-Петербург → Другое Хочу сходить в клуб и напиться, составьте компанию)

Санкт-Петербург → Другое На тему искусства с теми кто хочет создавать своими руками...

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