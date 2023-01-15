пообщаться

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Санкт-Петербург → Другое Я мама в декрете. Хочу пообщаться, Можкт совместные прогулки с детьми.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в кино 🍿

Санкт-Петербург → Другое Сходить в театр, музей или выставку. Или просто где-то посидеть

Санкт-Петербург → Другое Погулять по непарадному центру Петербурга

Санкт-Петербург → Другое Пошли на Stereoleto?

Санкт-Петербург → Другое Найти открытую и искреннию подругу😌 можно не одну

Санкт-Петербург → Другое Быть или не быть.

Санкт-Петербург → Другое Ищу творческих людей для дружбы и общения)

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