Весело пообщаться на разные темы, погулять по СПБ, в кино сгонять тусануть где-нибудь в баре, вкусно по-кушать

От пользователя @Kandy

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