Санкт-Петербург
Весело провести время познакомиться пообщаться

фото пользователя Kandy
прогуляться, перекусить

Весело пообщаться на разные темы, погулять по СПБ, в кино сгонять тусануть где-нибудь в баре, вкусно по-кушать

От пользователя @Kandy

1 участник
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