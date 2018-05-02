Санкт-Петербург
Весело провести время познакомиться пообщаться
прогуляться, перекусить
Весело пообщаться на разные темы, погулять по СПБ, в кино сгонять тусануть где-нибудь в баре, вкусно по-кушать
От пользователя @Kandy
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