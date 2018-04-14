Собираюсь на велопрогулку ориентировочно в субботу днем около 14:00. Стартуем с метро Парнас и доезжаем до сертолово. Будем проезжать через большое количество парков: Шуваловский, парк в Осиновой рощи и в Сертолово, парк Героев. Так же есть вариант остановиться около какого-нибудь озера и сделать перерыв на шашлыки.

От пользователя @Margo_rita

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