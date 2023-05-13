Санкт-Петербург
В Выборг на выходные

фото пользователя Czhex
прогуляться, перекусить

Нужен штурман

От пользователя @Czhex

1 участник
Открыть в приложении

Чтобы отправлять сообщения, нужно скачать приложение InParty

Другие мероприятия в городе Санкт-Петербург

маленькое фото пользователя teanaoko
Санкт-Петербург → Другое

просто хочется поговорить и уже после встретимся

маленькое фото пользователя lyova
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в клуб или бар у невского недалеко

маленькое фото пользователя ElenaST
Рязань → Другое

Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

маленькое фото пользователя Sashok
Санкт-Петербург → Другое

Покататься по ночному городу под музыку)

маленькое фото пользователя Natasha24721
Санкт-Петербург → Другое

Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

маленькое фото пользователя mdstasy
Санкт-Петербург → Другое

хочу на тусовку в эти выхи 🥨

маленькое фото пользователя St_Andy
Санкт-Петербург → Другое

Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

маленькое фото пользователя by_meeowws
Санкт-Петербург → Другое

пообщаться и познакомиться с интересными людьми

маленькое фото пользователя Mari88
Санкт-Петербург → Другое

Хочу Найти единомышленниц)

маленькое фото пользователя Abcd2001
Санкт-Петербург → Другое

С мной не с кучно

маленькое фото пользователя Ksyunia
Санкт-Петербург → Другое

Сходить в бар

маленькое фото пользователя Nastya232001
Санкт-Петербург → Другое

Познакомиться с прекрасным человеком

Хочешь найти новых друзей в городе Санкт-Петербург?

Попробуй InParty - новое приложение для поиска компании и знакомств по интересам.

Это удобно и безопасно - все профили проходят обязательную верификацию с помощью искусственного интеллекта.

Найди с кем заниматься спортом, сходить в театр, или просто поговорить

В InParty можно найти компанию в городе Санкт-Петербург, чтобы весело провести время.

Установите приложение, и добавьте новое мероприятие, чтобы вас увидели другие пользователи. Просматривайте другие мероприятия и присоединяйтесь к ним. Искать друзей ещё никогда не было так легко!