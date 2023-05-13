От пользователя @Czhex

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Санкт-Петербург → Другое Познакомиться с прекрасным человеком

Санкт-Петербург → Другое Сходить в бар

Санкт-Петербург → Другое С мной не с кучно

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Санкт-Петербург → Другое Погнали в веревочный парк Орех в Лен.области в воскресенье 18.

Санкт-Петербург → Другое хочу на тусовку в эти выхи 🥨

Санкт-Петербург → Другое Я бы хотела сходить в кафе и вкусно покушать,желательно с компанией)

Санкт-Петербург → Другое Покататься по ночному городу под музыку)

Рязань → Другое Ищу доброго, честного, порядочного человека для общения.

Санкт-Петербург → Другое Сходить в клуб или бар у невского недалеко

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