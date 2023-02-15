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Санкт-Петербург
В поиске родственной души:3

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прогуляться, перекусить
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Заниматься творчеством. Снять короткометражку, юмор, музыка.

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