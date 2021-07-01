Санкт-Петербург
В поиске общения и новых занкомств:)
Работаю в сфере it, с компьютерами на ты. Переехал в СПб:) люблю читать, фантастика и фэнтези) в наличии 2 кота породы бурма) в свои 25 столкнулся с необходимостю расширения дружеских контактов) ибо те 3 друзей, что есть, медленно, но верно поглащаются взрослой жинь:)
От пользователя @Ilyakruger
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