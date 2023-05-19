прогуляться, перекусить

Так иногда хочется вечером куда-нибудь выйти и сходить посидеть в заведении, либо кальян покурить, либо в настолки поиграть, в караоке попеть, да и просто по городу погулять, но всегда останавливает то, что одной мне скучно, есть знакомые, но тяжёлые на подъём и уже устала звать их. Мне 34, есть ребенок, поэтому особо нуждаюсь в покидании дома. Я весёлая, но стеснительная сначала, люблю пообщаться и повеселиться в приятной компании