Санкт-Петербург
В поиске компании
Так иногда хочется вечером куда-нибудь выйти и сходить посидеть в заведении, либо кальян покурить, либо в настолки поиграть, в караоке попеть, да и просто по городу погулять, но всегда останавливает то, что одной мне скучно, есть знакомые, но тяжёлые на подъём и уже устала звать их. Мне 34, есть ребенок, поэтому особо нуждаюсь в покидании дома. Я весёлая, но стеснительная сначала, люблю пообщаться и повеселиться в приятной компании
От пользователя @Anxel
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