Забронил комнату в комп клубе на ночь со 2 на 3 июня. Ищу когонить чисто погонять танкач, попить пивка. Щас сижу в пабе рядом слухаю концерт. Адрес Кораблестроителей 32 к 1. Бар "стекло".

От пользователя @RockshA

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