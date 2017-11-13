Санкт-Петербург
В комп клуб на ваське в картошкины танки
Забронил комнату в комп клубе на ночь со 2 на 3 июня. Ищу когонить чисто погонять танкач, попить пивка. Щас сижу в пабе рядом слухаю концерт. Адрес Кораблестроителей 32 к 1. Бар "стекло".
От пользователя @RockshA
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