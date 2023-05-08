сходить на мероприятие

От пользователя @Viktoriia123

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Санкт-Петербург → Другое Прогулять, поиграть в настолки

Санкт-Петербург → Другое Го гулять по Питер

Санкт-Петербург → Другое прогуляться по паркам послезавтра

Санкт-Петербург → Другое Хотелось бы лучше узнать Питер 💕

Санкт-Петербург → Другое Музыкальный пикник в парке на беговой

Санкт-Петербург → Другое погулять по городу, сходить куда-нибудь, искать интересные места

Санкт-Петербург → Другое Хочу погулять по парку пообщаться ☺️

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