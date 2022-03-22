От пользователя @polin.ink

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Санкт-Петербург → Другое Сходил бы днём прогуляться)

Санкт-Петербург → Другое Просто смотрю принцип приложения)

Санкт-Петербург → Другое Найти новых знакомых в Питере

Санкт-Петербург → Другое Всегда рада новым людям!

Санкт-Петербург → Другое Провести время

Санкт-Петербург → Другое Потусить в баре

Санкт-Петербург → Другое Напиться и забыться ☺️

Санкт-Петербург → Другое Погулять, сделать фотографии тебя на улице

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