Санкт-Петербург
Устал гулять один
прогуляться, перекусить
Хочу найти девушку с которой можно хорошо провести время) (желательно 20+)
От пользователя @Danila
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